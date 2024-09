Live Cagliari-Napoli: 0-1 Fine primo tempo

Live Cagliari-Napoli: segui gli aggiornamenti sulle probabili formazioni e le ultime scelte di Conte per il match dell’Unopol Arena.

Il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Cagliari nella quarta giornata di Serie A. Dopo la sosta per la Nations League e le qualificazioni al Mondiale 2026, gli azzurri tornano in campo questa sera, alle 18:00, alla Unipol Domus. Antonio Conte ha lavorato intensamente durante la sosta, concentrandosi su schemi e uomini per garantire equilibrio alla squadra.

Le ultime indicazioni confermano la titolarità di Romelu Lukaku, pronto a guidare l’attacco azzurro. Non mancano però alcune novità tattiche e scelte che potrebbero fare la differenza in una sfida sentita soprattutto dai padroni di casa, che vanno a caccia della prima vittoria stagionale.

CAGLIARI-NAPOLI: SECONDO TEMPO

CAGLIARI-NAPOLI: PRIMO TEMPO

44′ – Contropiede Napoli. Gli azzurri ripartono approfittando di un retropassaggio sbagliato da Marin. Politano conduce il contropiede e poi serve la sovrapposizione di Kvaratkshelia. Zappa taglia la strada al georgiano e devia in corner.

42′ – Meret evita il pari. Il Cagliari attacca ancora da corner con Piccoli, che stacca altissimo e schiaccia la palla verso lo specchio di porta. Meret attiva i riflessi e con grande prontezza evita il pareggio.

Il solito La Penna, ormai siamo abituati, il direttore di Gara perdona sistematicamente i Sardi, Lobotka al primo fallo vede il giallo.

32′ – La partita riprende. L’arbitro da il permesso alla sfida di ripartire. Si ricomincerà dal possesso difensivo dei sardi. Si prospetta un recupero molto lungo.

30′ – Lo speaker annuncia la sospensione del match. La gara è stata interrotta a causa del comportamento di alcuni tifosi. I tifosi sardi stanno lanciando in campo petardi e fumogeni, non c’è il via libera per riprendere. Le squadre continuano ad attendere in campo.

28′ – Si prolunga lo stop, problemi tra i tifosi. La partita non riprende a causa di alcuni problemi sugli spalti. L’arbitro non permette alla partita di ricominciare per dei litigi tra tifosi.

26′ – Gioco fermo per un colpo su Mazzocchi. Dopo l’azione pericolosa degli azzurri l’arbitro interrompe il gioco per un colpo alla testa ai danni di Mazzocchi. Niente di grave per l’esterno del Napoli che dopo l’intervento dello staff riesce a riprendere la partita.

LUKAKU VICINISSIMO AL GOL– Luperto salva sul belga

GOL NAPOLI: 18′ Il Napoli passa avanti in grazie a una conclusione con il mancino dal limite di Giovanni Di Lorenzo. La conclusione del terzino non sembrava pericolosa ma una deviazione di Mina ha messo fuori causa Scuffet..

7′ – Zappa limita Kvara. Il Napoli ci prova con Kvaratskhelia, che punta Zappa e prova a sorprenderlo con una conclusione immediata verso la porta. Il difensore rossoblù è bravo a opporsi.

3′ – Primo tentativo del Napoli: Kvaratskhelia torna in campo dopo la botta e combina subito con i compagni di reparto. La palla arriva a Lukaku che con una sponda libera Politano. Il tiro di mancino del numero 21 viene bloccato facilmente da Scuffet.

1′ Pronti via, subito un brutto fallo su Kvara. L’arbitro La Penna fa finta di nulla

Formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli

Conte schiera un Napoli aggressivo ma bilanciato, con il tridente offensivo composto da Politano, Kvaratskhelia, e Lukaku. A centrocampo, confermati Anguissa e Lobotka, mentre sulla fascia sinistra è ancora in dubbio tra Spinazzola e Olivera.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku.

A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Neres, McTominay, Marin, Olivera, Simeone, Zerbin, Ngonge, Raspadori, Folorunsho. All. Conte

Dalla parte opposta, il Cagliari di Davide Nicola proverà a spezzare la serie negativa e a conquistare i primi tre punti di questa stagione, puntando sulla compattezza difensiva e le ripartenze veloci.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli.

A disposizione: Ciocci, Sherri, Adopo, Lapadula, Viola, Zortea, Jankto, Wieteska, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Kingstone, Felici. All. Nicola

Dove vedere Cagliari-Napoli

La partita Cagliari-Napoli sarà trasmessa in diretta TV oggi alle 18:00 su DAZN. Per seguire il match all’Unipol Domus in streaming, basta accedere all’app di DAZN su smart TV, smartphone, tablet o PC, e cercare l’evento nella home o tramite le parole chiave “Cagliari” o “Napoli”.