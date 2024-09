Roberto Sosa Critica Osimhen: “Ha tradito i Tifosi del Napoli”

Roberto Sosa critica Victor Osimhen: ‘Ha tradito i tifosi del Napoli’. L’attaccante del Galatasaray ha offeso i fans azzurri.

Dopo il suo trasferimento in prestito al Galatasaray, Victor Osimhen ha esordito con una prestazione brillante, contribuendo al 5-0 inflitto al Rizespor. L’attaccante nigeriano sembra aver già fatto breccia nel cuore dei tifosi turchi, ma a Napoli il suo addio senza un saluto ha lasciato l’amaro in bocca.

Molti sostenitori azzurri non hanno apprezzato l’atteggiamento di Osimhen nell’ultimo anno, percepito come distante e poco riconoscente. La mancanza di un messaggio di ringraziamento ha alimentato il malcontento tra i tifosi partenopei, che si sono sentiti traditi da un giocatore a cui avevano dato tanto affetto.

Le parole di Roberto Sosa

A esprimere il sentimento comune ci ha pensato Roberto “El Pampa” Sosa, ex attaccante del Napoli, durante un’intervista a Tele A:

“L’avevo detto quando era qui: quello che Napoli ti dà, non lo trovi altrove. Mi dispiace dirlo, ma è la pura verità. Ho girato tanto e so come funziona. Quando avrà 40 anni e smetterà di giocare, ci ripenserà.

Un messaggio di saluto? Puoi avere problemi con la società, ci sta, ma i tifosi cosa c’entrano? Hanno dato tutto per te. Secondo me, si pentirà di questo comportamento. Quando ripenserà alla sua carriera e all’esperienza a Napoli, capirà gli errori fatti, come il non esultare dopo alcuni gol l’anno scorso.”

Le dichiarazioni di Sosa hanno trovato eco tra i tifosi, che condividono la delusione per un addio sentito come un tradimento.

Il Napoli riparte con entusiasmo

Nel frattempo, il Napoli guarda avanti. La squadra di Antonio Conte è pronta ad affrontare il Cagliari in Sardegna, cercando la terza vittoria consecutiva. L’arrivo del nuovo tecnico ha portato una ventata di entusiasmo e ambizione.

In attacco, Romelu Lukaku è determinato a diventare il nuovo leader offensivo. Il bomber belga vuole far sognare i tifosi al Diego Armando Maradona, puntando a riportare gli azzurri ai vertici del calcio italiano.