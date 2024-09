Cagliari-Napoli, discorso di Conte alla squdra: La richiesta del tecnico

Antonio Conte ha tenuto un discorso alla squadra prima della trasferta contro il Cagliari, il tecnico ha fatto una richiesta ai calciatori azzurri.



Il Napoli scenderà in campo oggi alle 18.00 per affrontare il Cagliari, con l’obiettivo di ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo un inizio difficile con il 3-0 contro il Verona, gli azzurri hanno rialzato la testa con due vittorie, un netto 3-0 contro il Bologna e una rimonta per 2-1 contro il Parma.

Il discorso di Conte alla squadra

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Antonio Conte ha parlato alla squadra prima della trasferta in Sardegna, chiedendo massima concentrazione: “Vietato pensare alla Juventus, per crescere non dobbiamo sottovalutare il Cagliari.” Il tecnico ha già espresso lo stesso concetto in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di rimanere focalizzati su ogni partita senza guardare troppo avanti.

Obiettivo: superare l’ostacolo Cagliari

Conte sa bene che ogni punto è prezioso, soprattutto in vista del big match contro la Juventus. Qualsiasi cambiamento tattico è stato quindi rimandato, con l’obiettivo di superare l’ostacolo Cagliari al meglio delle possibilità e presentarsi allo Stadium in condizioni ottimali.