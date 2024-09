Conte tentato da McTominay: potrebbe giocare contro il Cagliari

Antonio Conte pensa di schierare Scott McTominay in un ruolo inedito nel 3-4-2-1 del Napoli, per la sfida contro il Cagliari.

Tra i nomi più attesi nella sfida Cagliari-Napoli c’è sicuramente Scott McTominay, il nuovo centrocampista scozzese arrivato dal Manchester United. Alla sua prima convocazione in maglia azzurra, McTominay è pronto a scendere in campo e Antonio Conte potrebbe sorprenderlo e sorprenderci tutti, schierandolo in un ruolo inedito.

Un nuovo ruolo per McTominay

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Conte è fortemente tentato di gettare subito McTominay nella mischia, ma in una posizione diversa dal solito. Pur mantenendo il classico 3-4-2-1, Conte sta provando una variante tattica che vedrebbe McTominay schierato nel ruolo solitamente occupato da Mazzocchi, formando così un centrocampo a tre con Anguissa e Lobotka. Questo schieramento darebbe maggiore copertura e solidità al Napoli, ma anche una maggiore fisicità nella zona centrale del campo.

La sfida contro il Cagliari

La partita contro il Cagliari sarà tutt’altro che semplice. Gli isolani non battono il Napoli dal 2009, ma il loro stadio rimane un terreno difficile da espugnare. Conte sembra intenzionato a riproporre la formazione-tipo, ma l’idea di utilizzare McTominay potrebbe essere la mossa vincente per ottenere i tre punti in trasferta.