Cagliari-Napoli: le condizioni di Kvaratskhelia. Le ultime sul georgiano

Le ultime sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia in vista di Cagliari-Napoli. Il talento georgiano potrebbe guidare l’attacco azzurro con Lukaku.

Le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia preoccupavano i tifosi del Napoli dopo la botta subita durante gli impegni con la nazionale georgiana, ma l’attaccante è ora pronto a scendere in campo. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Kvaratskhelia ha recuperato completamente dal problema alla caviglia e sarà titolare nel match di oggi contro il Cagliari.

Le scelte di Conte

Per la partita all’Unipol Domus, Antonio Conte farà due cambi rispetto alla formazione che ha battuto il Parma. Romelu Lukaku sarà schierato al centro dell’attacco per la prima volta da titolare, al posto di Raspadori, mentre nel trio d’attacco insieme a Politano ci sarà proprio Kvaratskhelia, pronto a dare il suo contributo per portare i tre punti a casa.