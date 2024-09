Cagliari-Napoli: La decisione di Conte su Lukaku, McTominay e Neres

Il Napoli di Antonio Conte riparte da Cagliari in cerca della terza vittoria consecutiva. Ecco le possibili scelte dei due allenatori per il match.

Dopo le vittorie contro Bologna e Parma, il Napoli affronta il Cagliari nella quarta giornata di Serie A, con l’obiettivo di ottenere il terzo successo di fila. Questa gara è cruciale per mantenere il ritmo in attesa del big match contro la Juventus. Antonio Conte avrà a disposizione una rosa più completa rispetto alla scorsa partita, con il ritorno di giocatori chiave come Romelu Lukaku, Scott McTominay e Billy Gilmour.

Le probabili scelte di Conte

Poche novità per Antonio Conte, che sembra pronto a schierare Lukaku dal primo minuto. Tuttavia, il tecnico potrebbe decidere di tenere inizialmente in panchina McTominay, Gilmour e Neres, optando per continuità a centrocampo con Anguissa e Lobotka. In difesa, c’è un ballottaggio tra Spinazzola e Olivera sulla sinistra, mentre la linea difensiva davanti a Meret rimarrà invariata.

Probabile formazione del Napoli (3-4-2-1):

Portiere : Meret

: Meret Difesa : Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno

: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno Centrocampo : Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola

: Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola Attacco : Politano, Kvaratskhelia

: Politano, Kvaratskhelia Punta : Lukaku

: Lukaku Allenatore: Conte

Lukaku e il suo conto aperto con il Cagliari

Romelu Lukaku ha una particolare predilezione per il Cagliari, una squadra che ha bucato ben sei volte in sette partite. Con una media quasi di un gol a partita, il centravanti belga ha sempre trovato il modo di fare la differenza contro la formazione sarda, sia con l’Inter di Conte sia con la Roma. In particolare, con i nerazzurri, Lukaku segnò il gol decisivo del 2-1 nel settembre 2019, mentre con la Roma realizzò una doppietta nel 4-2 dell’ottobre scorso.

Curiosamente, il Cagliari è la seconda squadra italiana a cui Lukaku ha segnato di più, dopo il Genoa. Oggi, il belga sarà nuovamente in campo dal primo minuto, pronto a confermare la sua tradizione positiva contro i rossoblù sardi e magari aumentare il suo bottino personale.