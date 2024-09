Cagliari-Napoli, Conte insegue una missione che ricorda Troisi

Le ultime su Cagliari- Napoli, Antonio Conte riparte dalla Sardegna nel posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A.

Il Napoli è atteso alla prova del nove contro il Cagliari all’Unipol Domus, cercando di spezzare una serie negativa che dura da oltre un anno e mezzo: gli azzurri non riescono a vincere tre partite consecutive in campionato dal periodo tra l’8 gennaio e il 25 febbraio 2023. Dopo i successi contro Bologna e Parma, Antonio Conte punta a centrare il primo successo esterno della stagione e, soprattutto, a ridare continuità a una squadra che sembra aver ritrovato fiducia.

Un Napoli che cambia volto

Come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, rispetto alla partita contro il Parma, Conte avrà a disposizione nuove opzioni a centrocampo, un reparto che fino a poche settimane fa sembrava essere in emergenza. Il tecnico può ora contare su ben tre nuovi innesti di spessore.

Secondo il Corriere dello Sport: “C’era una volta Napoli-Parma, il 31 agosto, quando Conte non aveva un solo centrocampista in panchina. Oggi contro il Cagliari, potrà schierare tre nuovi arrivi, tutti di grande esperienza.”

I nuovi rinforzi: McTominay, Gilmour e Folorunsho

Il Napoli si presenta a Cagliari con un centrocampo rinnovato. Tra i nomi più attesi c’è Scott McTominay, 27 anni, prelevato dal Manchester United per 30,5 milioni di euro. Con 255 presenze in maglia Red Devils, McTominay è uno dei punti fermi della nazionale scozzese e rappresenta un rinforzo di qualità per Conte.

Accanto a lui, c’è Billy Gilmour, 23 anni, arrivato dal Brighton per 14 milioni di euro. Il giovane scozzese ha già lavorato con Conte ai tempi del Chelsea e porterà dinamismo e visione di gioco al centrocampo azzurro. Infine, l’italiano Michael Folorunsho, tornato al Napoli dopo sei prestiti, è pronto a ritagliarsi uno spazio importante, forte anche dell’interesse che l’Atalanta aveva mostrato per lui.

La sfida con il Cagliari

Per il Napoli, la partita contro il Cagliari rappresenta una vera e propria “gara verità”. Antonio Conte sa che una vittoria non solo rafforzerebbe la posizione della squadra nelle zone alte della classifica, ma romperebbe anche un tabù che pesa sulla squadra da troppo tempo. Come direbbe Troisi : “Ricomincio da tre!”

I tifosi azzurri si aspettano una prestazione solida, e Conte ha tutte le carte in regola per portare a casa i tre punti.