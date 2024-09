Conte conia un nuovo slogan per il Napoli: Il tecnico ha mandato un messaggio ai calciatori

Antonio Conte, in vista della sfida contro il Cagliari, introduce un nuovo slogan per il suo Napoli, che punta al terzo successo consecutivo.

Il Napoli di Antonio Conte affronta oggi il Cagliari alle 18.00, con l’obiettivo di ottenere la terza vittoria di fila in campionato, dopo i successi contro Bologna e Parma. Per preparare mentalmente la squadra, Conte ha coniato un nuovo slogan: “Sporcarsi le mani”, come riportato da Raffaele Auriemma nell’edizione odierna di Tuttosport.

Il significato dello slogan: “Sporcarsi le mani”

Conte ha sempre fatto della grinta e del lavoro di squadra il suo marchio di fabbrica, e questo nuovo slogan ne è la sintesi perfetta. Secondo quanto riportato, il tecnico ha voluto trasmettere l’idea che una squadra forte non basta se non è disposta a lavorare con sacrificio e umiltà, proprio come un operaio. La sfida contro il Cagliari, che ha la seconda miglior difesa del campionato (due gol subiti), rappresenta l’occasione perfetta per dimostrare questa mentalità.

Lukaku, la chiave contro il muro del Cagliari

Per scardinare la difesa del Cagliari, Conte punterà tutto su Romelu Lukaku, che partirà titolare. Il centravanti belga, già protagonista nelle ultime partite, sarà il punto di riferimento in attacco. Scott McTominay e Billy Gilmour, i due rinforzi arrivati dalla Premier League, dovrebbero partire dalla panchina, pronti a subentrare se necessario.