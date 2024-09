De Laurentiis mantiene la promessa fatta a Conte

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha mantenuto la promessa fatta ad Antonio Conte, rafforzando la squadra con un grande colpo.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non ha semplicemente ingaggiato uno dei migliori allenatori in circolazione, ma ha puntato tutto su Antonio Conte come la figura ideale per riportare gli azzurri ai vertici della classifica, dopo una stagione deludente. La scelta di Conte non è stata una mossa di facciata per placare i tifosi, ma un’operazione strategica per rilanciare il club.

Le promesse mantenute: Lukaku e McTominay

Dopo aver ingaggiato Conte, De Laurentiis ha lavorato duramente per soddisfare le richieste del tecnico anche sul mercato. Tra queste, oltre al desiderio di portare Romelu Lukaku a Napoli, Conte aveva chiesto espressamente Scott McTominay, un giocatore che riteneva cruciale per rafforzare il centrocampo. Nonostante l’affare abbia rischiato di saltare, il presidente ha rassicurato Conte: “Tranquillo, lo prenderemo e faremo un grande colpo.”

McTominay pronto per Cagliari

McTominay è ora ufficialmente un giocatore del Napoli e sarà a disposizione per la sfida contro il Cagliari. La sua presenza rappresenta una delle principali armi a disposizione di Conte per il prosieguo della stagione, confermando la fiducia che De Laurentiis ha riposto nel suo allenatore e nel progetto tecnico.