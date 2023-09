Genoa, Preziosi Ignora il Napoli: “Milan, Inter e Juve per lo scudetto”

Enrico Preziosi, esprime le sue previsioni per lo scudetto escludendo il Napoli: “Milan, Inter e Juve in pole”

CALCIO NAPOLI. Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha offerto le sue previsioni per la stagione di Serie A in una dettagliata intervista pubblicata su Tuttosport. Sorprendentemente, il Napoli, campione d’Italia in carica, è stato escluso dalla sua lista di favoriti per lo scudetto, nonostante Preziosi si sia più volte dichiarato un tifoso del club partenopeo.

Genoa: la Sorpresa del Campionato?

Parlando del Grifone, Preziosi ha elogiato Gilardino e l’effetto positivo che ha avuto sulla squadra: “Gilardino e il Genoa possono essere la rivelazione del campionato. La rosa era forte per la Serie B, ma con il predecessore non erano affatto competitivi. Con Gilardino, invece, hanno svoltato.”

Milan e Inter: i Favoriti secondo Preziosi

“Milan e Inter hanno fatto un mercato eccellente,” afferma Preziosi. Secondo l’ex presidente, le due squadre milanesi sono attualmente in pole position per lo scudetto, grazie alle loro mosse nel mercato estivo.

La Juve come Terzo Incomodo?

Preziosi ha anche concesso qualche possibilità alla Juventus, specialmente se Massimiliano Allegri sarà in grado di sfruttare il fatto che la squadra non dovrà disputare competizioni europee. Tuttavia, secondo Preziosi, al momento le milanesi hanno “qualcosa in più”.

Palladino: la Scelta Ideale per la Juve?

Raffaele Palladino, ex giocatore del Genoa ed attuale tecnico del Monza, è stato lodato da Preziosi come un allenatore ideale per la Juventus nel post-Allegri.

L’Assenza del Napoli

Notabilmente, Preziosi non ha incluso il Napoli, campione d’Italia, nella sua griglia per lo scudetto. Una scelta che suscita domande, dato che Preziosi si è sempre professato tifoso azzurro anche quando era presidente del Genoa.