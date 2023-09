Esposito: “Garcia il solito francese presuntuoso! Ha dimenticato forse di essere stato esonerato?”

Il giornalista Paolo Esposito analizza il successo di Rudi Garcia al Napoli e l’importanza di De Laurentiis.

Paolo Esposito, noto giornalista e conduttore del programma televisivo “Area di rigore”, ha condiviso le sue riflessioni sul lavoro di Rudi Garcia e la situazione attuale del Napoli attraverso i suoi canali social. Esposito ha sottolineato l’importanza di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel richiamare il mister Garcia affinché prosegua sulla strada del successo, simile a quello ottenuto nella stagione precedente con uno Scudetto stravinto e nette vittorie contro i concorrenti. Di seguito le sue parole:

“Io credo che il proprietario del Napoli, ovvero il presidente Aurelio De Laurentiis, debba richiamare e probabilmente già lo ha fatto, il trainer Rudi José Garcia, affinché vada avanti con le certezze della scorsa stagione, con uno Scudetto stravinto, umiliando tutte le concorrenti con distacchi siderali”.

Esposito ha poi rivolto una frecciata al tecnico Rudi Garcia: “Rudi Garcia, in pratica, non deve metterci del suo. Non ce n’è assolutamente bisogno e credo che nessuno glielo abbia chiesto. Non faccia il solito francese presuntuoso e spocchioso. Non è per niente il caso! Non dimentichi che arriva dal fallimento in Arabia Saudita, con tanto di esonero”.