La gazzetta dello sport rilega il Napoli a pagina 18. Gli azzurri primi nel girone Champions prendono le prime pagine in Europa ma non in Italia

Il Napoli, primo nel girone Champions, affronta alla Red Bull Arena il Salisburgo in una gara che può valere la qualificazione.

La squadra di Ancelotti è arrivata in Austria determinata a seguire i dettami del tecnico di Reggiolo.

Il re di Coppe, come chiamano Ancelotti nell’ambiente, in conferenza stampa ha spiegato le difficoltà della gara e cosa ha chiesto ai suoi ragazzi. Younes , tedesco – libanese, ha suonato la carica e ha caricato compagni e tifosi.

La stampa Europea è da qualche anno che celebra gli azzurri. Il bel calcio dell’era Sarri e la presenza costante in Europa hanno fatto del Napoli una realtà consolidata nel panorama calcistico.

Le gare con gli azzurri per gli avversari della massima competizione Europea sono vissute sempre con l’attesa della grande sfida.

In Italia non è sempre così, i giornali di rilievo nazionale, sportivi e non, hanno tempo solo per celebrare le “imprese” delle squadre sull’asse Torino-Milano, con la Juventus che ruba sempre le prime 3 o 4 pagine della Gazzetta e non solo.

Il rapporto del Napoli con la rosea, è sempre stato burrascoso. Tutti ricorderanno quando De Laurentiis mise alla porta dal centro tecnico di Castel Volturno un giornalista della Gazzetta, o gli attriti con Mimmo Malfitano, reo di fede bianconera.

De Laurentiis dall’Austria ha lanciato un pesantissimo J’Accuse verso la stampa nazionale, bacchettando anche i giornalisti napoletani: ” “Non mi va di parlare, sai perchè? Perchè leggo le dichiarazioni di tanti pezzi di m… su tutti i siti, e quindi non mi va di parlare. Perchè sento solo cazzate. Allora poichè a Napoli si vuole distruggere la napoletanità, se la prendessero nel c…”

IL NAPOLI A PAGINA 18 DELLA GAZZETTA DELLO SPORT

Anche oggi la liturgia mediatica si ripete, la Gazzetta dello sport in prima pagina celebra l’impresa della Juventus grazie a Dybala, diventato per l’ennesima volta il nuovo Messi, poi l’Atalanta, L’Inter, il Milan e a pagina 18 troviamo la squadra Italiana prima nel girone di Champions: il Napoli.

Succede, che se fai presente una situazione del genere, parte il loop “piagnistei”, “vittimismo” etc. etc.

Noi non facciamo vittimismo, ma ci limitiamo a raccontare i fatti, e i fatti dicono che se volete leggere del Napoli, sulla gazzetta dello sport dovete arrivare a pagina 18.

Gli azzurri meriterebbero ben altri trattamenti, e sopratutto Napoli e il Napoli meriterebbero maggiore rispetto.