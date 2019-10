Napoli difesa bunker in Champions, ora serve segnare di più

Napoli difesa bunker in Champions, gli azzurri hanno subito zero gol in due partite ma hanno segnato ‘solo’ due reti, restando a secco con il Genk.

Carlo Ancelotti in vista della sfida con il Salisburgo si affida ancora alla coppia difensiva che gli dà più sicurezza ovvero quella composto da Kostas Manolas e Kalidou Koulibaly. Mentre nella probabile formazione potrebbe esserci una sorpresa per la fascia sinistra difensiva.

Attacco contro Difesa

Quella alla Red Bull Arena potrebbe essere vista anche come una sfida tra migliore difesa e miglior attacco. La squadra austriaca in due partite ha segnato ben 9 reti, subendone però sei (4-3 sconfitta con Liverpool e 6-2 vittoria col Genk). Proprio tra le mura amiche il Salisburgo ha messo a referto le sei reti con Haaland (seguito dal Napoli ndr) che fino ad ora ha realizzato 4 gol. Il Napoli in versione difesa bunker, invece, non ha subito ancora gol nonostante abbia sfidato i campioni d’Europa in carica del Liverpool. Gli uomini di Ancelotti sono riusciti a realizzare due reti proprio contro gli inglesi, mentre sono rimasti a secco contro il Genk. C’è da dire che anche in Belgio erano state create molte palle gol, non concretizzate solo a causa dei pali colpiti e della scarsa mira degli attaccanti.

Difesa bunker

Napoli difesa bunker anche in campionato, dato che da due partite non subisce gol (Torino e Verona). Ma anche contro la squadra di Mazzarri gli azzurri non erano riusciti a trovare la via del gol, anche se manca un rigore netto non concesso a Ghoulam. Più in generale nonostante i due gol segnati col Verona la manovra dei partenopei sembra ancora stentare nel trovare quei meccanismi che riescano a farla arrivare facilmente nei pressi della porta avversaria. Per cercare di scardinare la difesa degli austriaci Ancelotti è pronto ad affidarsi ai due piccoletti: Insigne e Mertens, con Lozano che potrebbe agire largo a sinistra. Senza gli arieti in campo il Napoli cerca una manovra più ampia ed imprevedibile, mentre Milik e Llorente sono pronti ad entrare a partita in corso.