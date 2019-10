De Laurentiis: “Mertens e Callejon strapagati, Ibra al Napoli mio desiderio”

Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli infiamma il calciomercato a poche ore dalla sfida col Salisburgo. Il presidente azzurro parla di Ibrahivmovic e dei rinnovi di Mertens e Callejon.

Ai microfoni di Sky il numero uno della SSC Napoli ha spalancato le porte ad un possibile arrivo dello svedese, mentre resta ancora molto scettico sui rinnovi di Callejon e Mertens e dopo la stoccata di qualche giorno fa, arriva una nuova battuta che sa tanto di chiusura.

Ibrahivmovic al Napoli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla di un possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Napoli. “Ibra è un amico , l’ho conosciuto a Los Angeles. L’ho invitato a cena con moglie e figlie e abbiamo passato una bella serata. Ibrahimovic in azzurro? Dipende da lui, potrebbe essere un desiderio più che una suggestione. C’è qualcosa? Oramai se ne sta parlando da mesi”. Insomma quella del patron sembra una vera e propria apertura ad un possibile arrivo di Ibrahimovic al Napoli. Un’ipotesi caldeggiata dallo stesso calciatore che più di una volta ha detto di voler vestire la maglia azzurra.

Rinnovi Callejon e Mertens

Se per Ibrahimovic al Napoli arriva un’apertura da parte di De Laurentiis, non si può dire la stessa cosa dei rinnovi di Dries Mertens e Josè Callejon. Il presidente sempre a Sky ha detto: “Ad entrambi ho fatto una proposta, per me sono strapagati per l’età che hanno. Se vogliono andare via per più soldi non mi opporrò. Gli ho detto che gli riconosco lo stipendio attuale, comunque ne riparleremo”. De Laurentiis è intervenuto anche sulla formazione che scenderà questa sera in campo con il Salisburgo in Champions League: “Chi al fianco di Mertens? Non metto bocca perché decide Ancelotti, ma sicuramente giocherà Milik”.