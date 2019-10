Il rinnovo di Mertens e Callejon al centro dei progetti del Napoli. C’è distanza sui bonus, tra i procuratori e la società di De Laurentiis.

Il giornalista Luca Marchetti , della redazione di Sky sport, è intervenuto nel corso di Marte Sport live, su radio Marte. Marchetti ha fatto il punto della situazione rinnovi in casa Napoli:

” Ci sono novità sul rinnovo di Dries Mertens e José Callejon. Il belga vuole restare in azzurro e non si sente attratto dalla Cina. La situazione non è ancora definita.

La dirigenza del Napoli, dal suo punto di vista, è convinta di aver fatto il massimo possibile per convincere sia Mertens sia Callejon a firmare un prolungamento, ma i calciatori non la vedono così“.

I bonus

Marchetti sul rinnovo di Mertens e Callejon ha spiegato: “Da parte degli agenti c’è ancora la richiesta di un bonus ulteriore come premio per questo grande legame con la maglia azzurra.

La separazione è difficile, ma pensavamo tutti che le parti fossero più vicine e così non è.

La situazione di Arkadiusz Milik? Per il suo rinnovo c’è ancora meno fretta, questo mi pare il miglior momento per il Napoli per andare a rinnovare il contratto del polacco, visto anche il periodo che sta vivendo“.

Nonostante i problemi con il rinnovo, Mertens e Callejon faranno parte dei convocati di Ancelotti che sfideranno, mercoledì il Salisburgo in Champions.

Ecco i convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Malcuit, Manolas, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.