Gazzetta – Rinnovo Milik: trattativa bloccata, ecco quanto chiede il polacco

Rinnovo Milik, al momento la trattativa resta bloccata. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport non si è ancora trovato l’accordo, anche per le altre richieste degli agenti.

Il dialogo tra il Napoli ed l’entourage dell’attaccante polacco ritornato al gol in campionato con il Verona, continuano ad essere costanti ma non ci sono ancora le basi per riuscire a chiudere la trattativa e siglare il nuovo contratto di Arkadiusz Milik.

Nodo ingaggio per Milik

Il rinnovo di Arkadiusz Milik è legato alle richieste per l’ingaggio poste in essere dall’entourage del calciatore. L’attaccante polacco ha un contratto in scadenza nel 2021 con uno stipendio annuale di 2,5 milioni di euro. Secondo quanto filtra da Gazzetta dello Sport i procuratori del calciatore hanno chiesto ad Aurelio De Laurentiis di raddoppiare l’ingaggio percepito attualmente. Una richiesta che il patron azzurro per il momento ha rispedito al mittente. La trattativa per il rinnovo di Milik sembra ancora molto lunga, così come sono in stallo quelle di Callejon e Mertens, anche se il calciatore belga ha dato priorità al Napoli.