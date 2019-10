Gazzetta – Ancelotti psicologo per Milik, così lo ha recuperato

Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla della rinascita di Arkadiusz Milik, avvenuto anche grazie al lavoro di Carlo Ancelotti.

L’allenatore del Napoli ha saputo attendere il ritorno dell’attaccante polacco reduce da un infortunio in estate, infondendo nel calciatore sicurezza e calma per affrontare il periodo in cui ha giocato poco, mandandolo in campo per farlo riprendere definitivamente senza caricarlo di troppe responsabile. Con il Verona la doppietta liberatrice.

Il ritorno di Milik