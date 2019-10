Dries Mertes ha il Napoli in cima ai desideri. I procuratori del belga trattano il rinnovo. Interesse concreto del Borussia Dortmund.

NAPOLI- Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis su Josè Maria Callejon e Dries Mertens, la loro permanenza in azzurro non è scontata.

Secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato di Sky, Gianluca Di Marzio, Mertens vuole restare a Napoli, ama tantissimo la città e la maglia azzurra.

Ciro, come lo hanno ribattezzato i tifosi azzurri, ha dato mandato agli agenti di trattare prima con il club azzurro per raggiungere l’intesa sul rinnovo.

Il sogno di Mertens, come confidato ad alcuni amici napoletani è quello di continuare a scrivere la storia all’ombra del Vesuvio.



Problema De Laurentiis

Se a Gennaio gli agenti non troveranno un accordo con De Laurentiis allora si valuteranno altre offerte. L’interesse più concreto per Mertens è quello del Borussia Dortmund.

La speranza dei tifosi del Napoli è che il calciatore alla fine possa rimanere in azzurro. Mertens è uno degli idoli del popolo partenopeo, un amore che ha sempre ricambiato con enorme affetto e professionalità dentro e fuori dal campo.