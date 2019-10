CorSport – Insigne ancora seconda punta, Zielinski titolare

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di Lorenzo Insigne ancora titolare nella sfida col Saliburgo, nel ruolo di seconda punta al fianco di Dries Mertens.

Nella probabile formazione del Napoli alla Red Bull Arena c’è spazio anche per Piotr Zielinski dal primo minuto, pronto ad agire a centrocampo sulla sinistra. Mentre si prevede una sorpresa sulla fascia sinistra di difesa, dato che non sono stati convocati né Mario Rui né Ghoulam.

Probabile formazione Napoli

In porta è confermato Alex Meret, così come i due centrali di difesa che saranno Manolas e Koulibaly. A destra Di Lorenzo è pronto a riprendersi la sua corsia di riferimento, dopo aver giocato sulla fascia mancina col Verona. Proprio in questa zona del campo potrebbe agire Luperto che verrebbe schierato da titolare. Il giovane difensore azzurro ha già agito in quel ruolo e quindi potrebbe essere riproposto. In mediana Fabian Ruiz e Allan sono titolari, così come Callejon, mentre a sinistra Zielinski sfida Lozano per un posto da titolare. In attaccato i due arieti restano in panca, con Insigne e Mertens in vantaggio sugli altri.