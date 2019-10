Gazzetta esalta Meret, il Napoli si salva grazie alle sue parate

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta Meret, il portiere del Napoli è stato autore di una grande prestazione nella vittoria degli azzurri col Verona.

Alex Meret è stato decisivo in più interventi durante il match, un fattore messo in evidenza dalla rosea che parla anche del ritorno al gol di Arkadiusz Milik, l’attaccante polacco ha trovato una doppietta dopo essersi sbloccato in Nazionale.

Super Meret

“Per il Napoli sono arrivati tre punti, m quanta fatica è stata fatta! Nel primo tempo il verona ha invaso la metà campo napoletana prendo a pallate l’ottimo Meret: grazie alla sue prodezze che il Napoli è riuscito a tenere inviolata la propria porta”. Gazzetta dello Sport si concentra anche sulla prestazione di Arkadiusz Milik, parlando di una squadra che ha supportato il suo attaccante e gli ha “consentito di ritrovare condizione e la porta, un qualche che negli ultimi tempi gli aveva creato non poche difficoltà”.