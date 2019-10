Carlo Ancelotti su Salisburgo Napoli ha le idee chiare. Il tecnico degli azzurri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League.

Carlo Ancelotti, ha parlato della doppia sfida di Champions league tra Napoli e Salisburgo. L’allenatore dei partenopei ammette l’alto valore di questo doppio impegno per il proseguo degli azzurri nella massima competizione e analizza il momento dei suoi calciatori.

ANCELOTTI SU SALISBURGO-NAPOLI

” Il Salisburgo ha a iniziato molto bene la stagione, ha cambiato molti giocatori, ma ha mantenuto la stessa idea di gioco, un calcio fatto di intensità e velocità.

In queste due partite si gioca molto della qualificazione, il Salisburgo ha dimostrato di essere una squadra in grado di lottare per la qualificazione.

Voglio vedere un Napoli coraggioso che mette tutto in campo, sarà una gara intensa, servirà coraggio e presenza, dobbiamo sfruttare le nostre qualità per superare una squadra che da inizio stagione sta facendo molto bene.

Un parere sull’attacco del Salisburgo? Si tratta di un attacco pericoloso, hanno giocatori con tante caratteristiche diverse, tutti hanno ottime qualità”.

LOZANO E MILIK

“Lozano sta bene, ha preso una botta in Nazionale, ma ora è pronto, domani sicuramente darà il suo contributo.

Milik avrà spazio, quando sta bene gli abbiamo sempre dato spazio, domani potrebbe giocare, io lo so, ma non ve lo dico (ride ndr).

Chi gioca? Bisogna considerare 14 giocatori, i cambi potranno essere determinanti e decisivi in questo tipo di gara.

Dobbiamo imporre il nostro gioco, non bisogna farsi intimorire, dobbiamo indirizzare noi la partita con il nostro gioco. Servirà coraggio e personalità.

L’importanza di vincere domani? Vincere fuori casa è di fondamentale importanza, questi due confronti saranno determinanti per la qualificazione.

Una formula efficace per segnare di più? La scelta dipende sempre dal tipo di partita che uno pensa, credo che nella partita di domani occorreranno attaccanti bravi”

ANCELOTTI VUOLE I TRE PUNTI

“Giochiamo fuori casa, in uno stadio che può intimorire. Dobbiamo avere coraggio e personalità, dovremo determinare l’andamento della partita: questo vuol dire essere presenti.

Il Napoli può vincere solo mostrando le sue qualità, che sono tante. Sarebbero tre punti fondamentali, il doppio confronto è importante e l’ha dimostrato anche lo scorso anno.

Se fossi certo che nella partita di domani giocheremo nell’area di rigore del Salisburgo, Llorente avrebbe dei vantaggi.

La scelta dipende anche dalla partita che potrebbe venire fuori. Nella gara di domani ci servono attaccanti bravi“.

Ancelotti ha poi aggiunto: ” Cosa è cambiato in questi ultimi giorni? L’ambiente è tranquillo, il Napoli vuole dare il massimo, c’è volontà di fare i tre punti.

Se sono felice in questo momento? Sono felice quando sono nel mio mondo, il calcio è la mia passione sin da bambino“.