Ibrahimovic al Napoli, i bookmaker credono al ritorno in Serie A. Quote thriller per Salisburgo-Napoli. Gli Austriaci temibili in casa.

QUOTE IBRAHIMOVIC AL NAPOLI

Salgono le quotazioni per Ibra al Napoli. Lo svedese, 38 anni e un contratto in scadenza con i Los Angeles Galaxy il 31 dicembre, ma l’entusiasmo è ancora quello di un ragazzino «con la stessa voglia di vincere».

Le recenti dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic hanno acceso l’immaginazione dei tifosi del Napoli, visto il dichiarato attaccamento dello svedese alla Serie A, ma anche quella dei betting analyst, per i quali il colpo di scena è dietro l’angolo.

A beneficiarne, almeno in quota, riporta Agipronews, è la Fiorentina: la prospettiva di un tridente da favola con Chiesa e Ribery è prima scelta sul tabellone Stanleybet, dove l’arrivo di Ibra a Firenze entro il 1° febbraio 2020 si gioca a 2,50.

La stima reciproca tra l’attaccante e Sinisa Mihajlovic porta in primo piano anche il Bologna, a 3,50.

l’arrivo di Ibra al Napoli è dato a 4,00, ma la quota è destinata ad abbassarsi ulteriormente dopo le dichiarazioni di Carlo Ancelotti, e potrebbe assestarsi sui 2,20 .

A a 4,00 anche il sì di Ibrahimovic a una squadra del campionato cinese, mentre sono “snobbate” le grandi ex, con l’Inter a 5,00 e il Milan a 7,00.

In chiusura non poteva mancare il Malmö, prima squadra dell’attaccante, pure dato a 7 volte la posta.

QUOTE SALISBURGO NAPOLI

Non sarà facile: lo dicono i numeri, il buon senso e anche le quote. Il Napoli domani a Salisburgo dovrà esprimersi ai suoi livelli massimi per portare via la vittoria che lo manterrebbe al primo posto nel girone e spalancherebbe la via della qualificazione agli ottavi di Champions.

Le valutazioni dei betting analyst, prevedono un match apertissimo: leggermente avanti il Napoli, a 2,48, mentre il successo austriaco è a 2,69 e il pareggio viaggia alto, a 3,90.

Gli azzurri sono sulla carta tecnicamente superiori, ma ci sono alcuni buoni motivi per diffidare del Red Bull Salisburgo, che nel proprio stadio si scatena.

Gli austriaci in questa stagione hanno disputato in casa sette partite, segnando 37 reti, in media oltre cinque ogni match.

Alle 31 realizzate in sei gare di campionato, ha aggiunto le 6 rifilate al Genk in Champions League, dove è secondo solo al Bayern per numero di gol segnati: nove in due partite, contro i dieci dei tedeschi.

Il carattere della squadra guidata dallo statunitense Jesse Marsch è testimoniato anche dalla fantastica rimonta imposta al Liverpool ad Anfield Road: da 3-0 a 3-3 in pochi minuti, prima che Salah trovasse il gol del definitivo 4-3.

Il Napoli in Champions ha esibito un’ottima tenuta difensiva, tanto che la porta di Meret è ancora inviolata, tuttavia, centrare un altro “clean sheet”, quale che sia il risultato finale, non sarà facile per gli azzurri. Lo testimonia la quota molto alta: 5,10.