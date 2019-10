Di Marzio: "Vi dico come finirà Salisburgo - Napoli"

Salisburgo-Napoli vista da Gianni Di Marzio. L’ex allenatore anticipa il risultato della gara di Champions e bacchetta Carlo Ancelotti

Salisburgo-Napoli, è per molti esperti il crocevia della stagione azzurra. La squadra di Ancelotti non riesce a giocare come vorrebbe il tecnico.

Il Napoli in campo appare svogliato, inconcludente e senza la cosiddetta “Garra“, artiglio.

In Austria gli azzurri, non partiranno con i favori del pronostico. La squadra della Red Bull ha uno score in casa impressionate.

Il Salisburgo è capolista con 29 punti in Austria dove ha vinto tutte le gare in casa. In Champions ha già segnato 9 gol, battendo 6-2 il Genk in casa e perdendo 4-3 col Liverpool ad Anfield.

Un grande ex azzurro, come Gianni di Marzio, ha parlato di Salusburgo-Napoli ai microfoni di Marte Sport Live:

“Che partita mi aspetto domani sera, in Champions League, tra il Napoli ed il Salisburgo in Austria? Beh, io dico che il Napoli il gol lo prende, ma riesce a farne anche più di uno. Quale sarà il risultato finale? Per me il Napoli vince 3-1″.

Di Marzio su Salisburgo Napoli, ha poi aggiunto: “La difesa del Salisburgo è ballerina, subisce sempre qualche rete. Certo, bisogna stare a quel biondino norvegese, il giovane attaccante Haaland: è molto bravo. Il Napoli di Ancelotti mi piace? Per adesso no. Come gioco è un po’ deludente. Sarà perché ha cambiato troppe volte giocatori o che non sono arrivati i rinforzi che aveva in mente il mister, ma finora il suo gioco non mi ha certo entusiasmato“.