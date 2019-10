Amin Younes sfida il Salisburgo e ammette che il Napoli è forte e non teme nessuno. Il tedesco carica l’ambiente partenopeo.

Alla vigilia di Salisburgo -Napoli Carlo Ancelotti e Amin Younes hanno parlato della gara alla Red Bull arena e del momento del Napoli.

Younes ha sfidato il Salisburgo, senza nessun timore ne per il luogo ne per la stampa.

Il tedesco si è detto consapevole della forza del Napoli e non ha avuto nessun timore reverenziale. Le parole di Younes a Salisburgo sono importanti per un ambiente come quello napoletano.

Stampa e tifosi sono suscettibili a cambi d’umore repentini, in relazione ai risultati del Napoli. La squadra azzurra dopo Liverpool e Lecce pare smarrita.

La vittoria contro il Verona è da considerarsi un segnale di ripresa, ma anche nella sfida contro gli scaligeri si è ripetuto il solito refrain.

La squadra pare specchiarsi su se stessa, a tratti sembra impaurita e poco consapevole della propria forza. Il Napoli di oggi è l’ombra di quella squadra che solo 2 anni fa incantava tutta l’Europa.

Da questo punto di vista le parole di Younes a Salisburgo hanno avuto una valenza maggiore. La risposta come sempre spetta al Campo.

YOUNES SFIDA IL SALISBURGO

“Ringrazio il mister per la fiducia che mi ha dato nella partita contro il Verona – ha spiegato il tedesco -. Sto bene,con il Verona non penso di avere fatto male. So però che posso fare sicuramente meglio, vediamo di farlo domani“.

Younes crede ciecamente in questo Napoli. “Siamo una squadra forte e vogliamo dimostrare il nostro valore, vincere domani per noi è fondamentale, sappiamo che sarà una partita difficile contro una squadra che fa un calcio offensivo.

ho visto il Salisburgo e mi sono fatto una idea è una squadra molto forte, soprattutto quando ha la possibilità di giocare in casa“.