Fabio Liverani allenatore del Lecce ritiene Atalanta e Inter le vere antagoniste della Juventus. Il Napoli è dietro.

Secondo l’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, la lotta scudetto sarà una corsa a tre, con Juventus, Inter e Atalanta.

Liverani ne ha parlato ai microfoni di 7 Gold, dopo il pareggio contro il Milan di Pioli:

“Io credo che le vere antagoniste della Juventus nella lotta per lo Scudetto siano due. Mi riferisco all’Inter e alla Juventus. Perché non ho inserito il Napoli? Gli azzurri hanno giocatori di grande qualità, ma li metto subito dietro queste squadre”.

Liverani, ha concluso: “Per me il Napoli farà meglio in Europa che in Italia. Nel campionato italiano di Serie A, per vincere certe partite, occorre avere calciatori dotati di una importante fisicità e, su questo aspetto, il Napoli è dietro. L’Inter ha Romelu Lukaku che, in area di rigore, può fare la differenza. L’Atalanta, invece, ha il colombiano Duvan Zapata. Nel Napoli non vedo un calciatore così fisico“.