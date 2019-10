Gazzetta – In attacco Lozano e Mertens titolari, dubbio Milik

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Lozano e Mertens giocheranno titolari questa sera con il Salisburgo.

La probabile formazione del Napoli in Champions League prevede dunque Lozano in versione seconda punta, o sottopunta. Con lui in avanti Mertens che è partito dalla panchina con il Verona. Inizialmente resterebbero in panchina i due arieti: Arkadiusz Milik e Fernando Llorente, mentre Insigne potrebbe trovare spazio a sinistra a centrocampo.

Piccoletti in attacco

Con queste formula Carlo Ancelotti sarebbe pronto a puntare tutto sulla velocità e l’imprevedibilità dei suoi attaccanti. In attacco Lozano e Mertens titolari con Lorenzo Insigne sulla sinistra di centrocampo, metterebbe entrambe le punte di peso in panchina. Una chiara volontà di Ancelotti di sfruttarli magari a fine partita, quando gli avversari sono più stanchi o se ci fosse la necessità di buttare palle alte al centro. Alla Red Bull Arena è sicuro di un posto da titolare anche Josè Maria Callejon vero e proprio insostituibile dello scacchiere tattico, mentre in mediana Allan e Fabian Ruiz sono pronti a giocare dal primo minuto.