Gazzetta – Jovic al Napoli, c’è uno spiraglio: De Laurentiis ci pensa

Il punto sul calciomercato del Napoli con Gazzetta dello Sport che parla dell’interesse per Jovic del Real Madrid, attaccante di 22 anni.

Acquistato come grande prospetto, ma finito per essere messo in ombra da Benzema. E’ il destino di chi deve emergere, nonostante le grandi potenzialità Luka Jovic, 22 anni ex Eintracht Francoforte ha dovuto fare i conti con uno degli attaccanti europei più quotati. Zinedine Zidane ha puntato moltissimo su Benzema, dando poco spazio a Jovic, nonostante le sue qualità. Il calciatore non vuole ripetere una stagione come quella attuale, quindi gradirebbe avere più spazio e visibilità.

Il Napoli sta pensando a Jovic che rappresenta il prototipo di calciatore che piace a De Laurentiis: giovane, con grandi qualità e di grande prospettiva per il futuro. L’ostacolo è il prezzo: 40 milioni, forse non tantissimi ma di certo non bruscolini, soprattutto se il Napoli non dovesse giocare la Champions League. Gazzetta dello Sport fa sapere che Aurelio De Laurentiis è pronto a fare un tentativo per portare Jovic in maglia azzurra, chiedendo di dilazionare il pagamento in un paio di rate.

JOVIC AL NAPOLI: ATTENTI A FLORENTINO

Certo trattare con Florentino Perez non è semplicissimo, lo dimostra il precedente legato a James Rodriguez. Il Napoli lo avrebbe voluto in prestito ma il Real Madrid ha deciso di tenere duro: soldi cash o nulla. Così quella trattativa che sembrava ad un passo, con tanto di locandine di film e foto di partite a calcetto, è saltata definitivamente.

Il Napoli ci proverà con Jovic ben sapendo le difficoltà, ma puntando sulla voglia del calciatore di cambiare aria qualora non gli dovesse essere assicurato un minutaggio maggiore. Inoltre gli azzurri hanno potenzialità per fare cassa nonostante la mancata partecipazione alla Champions, mettendo sul mercato i cartellini di alcuni big che sono pronti a dire addio a fine stagione.