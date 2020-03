Il Mattino – Napoli su Jovic, il calciatore pronto a lasciare il Real Madrid

Il quotidiano Il Mattino rivela una indiscrezione di mercato per il Napoli a cui interessa Luka Jovic del Real Madrid. La SSCN rivoluziona l’attacco.

Ventidue anni ed un futuro da predestinato, tanto che il Real Madrid lo ha voluto acquistare dall’Eintracht Francoforte per 60 milioni di euro. Un investimento non da poco, per un calciatore che non sta trovando grande spazio con la maglia del Real. Per questo a fine stagione potrebbe cambiare aria. Il Napoli pensa a Jovic, un calciatore che in termini di età e qualità tecnica sarebbe perfetto per le idee di mercato del presidente Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto rivela Il Mattino la società partenopea ci starebbe pensando seriamente, anche perché ha capito che difficilmente riuscirà a rinnovare il contratto di Arkadiusz Milik e quindi deve trovare un sostituto. Jovic potrebbe fare anche da secondo a Dries Mertens, inserendosi con la dovuta calma in un nuovo tipo di calcio.

Napoli: rivoluzione in attacco

Con Jovic al Napoli la società partenopea darebbe il via alla rivoluzione che prenderà in esame tutti i settori della squadra. In difesa Kalidou Koulibaly è pronto all’addio, ma per lui si cercherà di fare uno sforzo qualora il calciatore avesse la volontà di restare. Gattuso ha chiesto la permanenza di tre calciatori tra cui Mertens e Zielinski, mentre la società vuole puntare forte su profilo come quello di Meret. Giovani e di talento, così come Jovic per il quale Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di fare uno sforzo economico. Con il rientro quasi imminente di Ghoulam il Napoli valuta con calma le opzioni per la fascia sinistra, anche se in questi giorni si è parlato di un interessamento per Barisic dei Glasgow Rangers. In attacco Callejon e Lozano sono sulla lista di sbarco, il messicano con Allan potrebbe raggiungere Ancelotti all’Everton, mentre lo spagnolo piace al Valencia.