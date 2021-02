Gazzetta – Il Napoli ha perso Zapata, ora mette fretta ad Osimhen

Victor Osimhen e Duvan Zapata è il confronto di oggi tra attaccanti nel match tra Atalanta e Napoli che si giocherà alle ore 18.

Lo scontro tra Duvan Zapata e Victor Osimhen al momento appare impari. L’attaccante colombiano a disposizione di Gasperini è una vera forza della natura, pronto a spiccare il volo anche per un grandissimo club. Osimhen, arrivato in maglia azzurra con un carico di speranze ed una valutazione monstre, non ha ancora fatto vedere le sue potenzialità. Gazzetta, però, ricorda che Zapata quest’anno ha giocato già 31 partite mentre il nigeriano del Napoli è stato fermato da infortuni e Covid.

Nonostante tutto il Napoli mette fretta ad Osimhen pur sapendo di non poter sbagliare come fatto con Zapata. Il colombiano a Napoli non si è mai espresso al meglio, ma ora i rimpianti sono tanti perché il club azzurro era stato il primo a credere nel calciatore che ora fa faville all’Atalanta. Dunque non si deve e non si può commettere lo stesso errore con Osimhen, anche se dal nigeriano ci si aspetta qualcosa anche nell’immediato. Gattuso ha spiegato che non è ancora al top della condizione, non scatta come dovrebbe, ma il credito di pazienza sta per esaurirsi e questo potrebbe essere un errore.