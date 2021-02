Atalanta-Napoli: tv, streaming, formazioni

Atalanta e Napoli si ritrovano ancora l’uno contro l’altro.

Dopo la vittoria dei partenopei per 4-1 della gara d’andata e il doppio confronto in semifinale di Coppa Italia che ha premiato la Dea, Atalanta e Napoli si ritrovano a sfidarsi per la giornata numero 23 di Serie A.

Un incrocio ‘eterno’ quello che il 2020/2021 sta riservando a bergamaschi e partenopei, fin qui caratterizzato da un bilancio in perfetto equilibrio seppur con la qualificazione ottenuta dalla squadra di Gasperini nel secondo torneo nazionale: una vittoria a testa e un pareggio.

ATALANTA-NAPOLI ORARIO

Atalanta-Napoli si affronteranno domenica 21 febbraio 202i alle ore 18:00.

Canale TV: Sky Sport Serie A, Sky Sport.

Streaming: Sky Go, Now TV.

PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-NAPOLI

Nel Napoli, Gattuso deve far fronte all’emergenza infortuni. Per il tecnico calabrese formazione quasi obbligata. Meret in porta, linea a quattro Di Lorenzo-Rrahmani-Maksimovic-Mario Rui; centrocampo affidato a Fabian Ruiz, Bakayoko e Zielinski; Elmas sale a destra nel tridente completato da Osimhen e Insigne. Gattuso recupera Koulibaly e Ghoulam negativi al Covid, ma è tutto da valutare il loro impiego.

Gasperini col trio Toloi-Romero-Palomino a difesa di Gollini: possibile riposo per Djimsiti. In mediana rifiaterà uno tra De Roon o Freuler, con Pessina in campo dal 1′. Maehle stringe i denti nonostante una contusione a una gamba e viene convocato: comunque in preallarme Sutalo. Gosens a sinistra, in avanti chance per Malinovskyi a supporto di Ilicic e Zapata, ma occhio anche a Miranchuk e Muriel.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, D. Zapata.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne.

Arbitro – Di Bello

ATALANTA-NAPOLI: STREAMING E CANALE TV

Atalanta-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da Sky in diretta tv: canali di riferimento, Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La partita tra Atalanta e Napoli sarà visibile anche in diretta streaming con Sky Go, il servizio offerto agli abbonati Sky utilizzabile scaricando l’app su pc, smartphone o tablet.

Atalanta-Napoli, in streaming, verrà trasmessa inoltre da Now TV: occorrerà accedere al sito, registrarsi e acquistare uno dei pacchetti disponibili seguendo le istruzioni fornite dal portale.

COME STA IL NAPOLI?

In Andalusia il fuoco del Napoli si è spento di nuovo, confermando come i problemi siano psicologici.

“Non si può parlare di condizione fisica, perché altrimenti non avremmo tenuto nella metà campo avversaria una squadra come il Granada – l’analisi di Gattuso a ‘Sky‘ – Senza cambi e altro, la squadra fisicamente c’è. Stiamo prendendo dei goal in fotocopia che prima non prendevamo più”.

In attesa di recuperare pezzi dall’infermeria, il Napoli è chiamato a rimboccarsi le maniche e calarsi in una consapevolezza che lo vede costretto a fare con ciò che si ha: ecco perché, da quelli ‘graziati’ da infortuni e tamponi positivi, ci si aspetta di più.