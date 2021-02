Napoli, le ultime sugli infortuni. Mertens, fissata la data per il rientro

Il Napoli ha patito una serie interminabile di infortuni. Sono stati giorni complicatissimi per Gattuso ma dall’infermeria azzurra cominciano ad arrivare buone notizie.

Dopo la sconfitta di giovedì in Europa League contro il Granada e il riposo nella giornata di ieri, questa mattina il Napoli è tornato a lavorare in campo per preparare la trasferta di domani contro l’Atalanta. Gattuso ha potuto riabbracciare Koulibaly e Ghoulam, guariti dal Covid-19.

Ecco il report dell’allenamento con la situazione aggiornata degli infortunati:

La squadra di è allenata sui campi 1 e 2. Dopo una prima fase di riscaldamento ed esercitazione tattica, il gruppo ha svolto partita a campo ridotto. A chiusura di allenamento sessione di tiri.

Petagna, Lozano e Ospina hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Hysaj e Demme hanno svolto lavoro personalizzato in campo e terapie. Politano ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly hanno completato l’iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dott. Elpidio Pezzella e con il supporto di Luca Trotta della Casa di Cura San Rossore di Pisa. I calciatori, al termine delle visite, hanno svolto l’intera seduta con la squadra.

Si avvicina anche un altro recupero importantissimo, quello di Dries Mertens. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, il belga rientrerà tra lunedì e martedì e dovrebbe essere già pronto per lavorare in gruppo in vista della sfida di ritorno giovedì prossimo contro il Granada a Napoli.