Tuttosport – Gattuso va verso la difesa a tre: Koulibaly ancora in dubbio

Kalidou Koulibaly è il vero dubbio di formazione di Gattuso per Atalanta-Napoli, il tecnico pensa anche ad una difesa a tre.

Il Napoli ha inserito Koulibaly nella lista die convocati ma Gattuso non sa ancora se lo farà giocare titolare con l’Atalanta. Secondo Tuttosport il tecnico del Napoli sta pensando di passare ad un modulo atre in difesa per la sfida con l’Atalanta, con Koulibaly titolare. La decisione sul senegalese, però, verrà presa solo all’ultimo momento. Il calciatore ha giocato il suo ultimo match il 3 febbraio, poi si è dovuto fermare causa Covid 19 insieme con Ghoulam, che pure rientra tra i convocati.

La tentazione di Gattuso è di lanciare Koulibaly titolare in una difesa a tre con Maksimovic e Rrahmani nel match con l’Atalanta. Il difensore senegalese è stato sempre asintomatico, quindi si è allenato da casa e questo non gli ha fatto perdere condizione fisica. Ovviamente non mettendo piede sul campo da gioco per più di due settimane non può essere al top della forma, ma in un momento di emergenza si potrebbe anche rischiare. Gattuso ci pensa, anche perché ritrovare Koulibaly con l’Atalanta sarebbe sicuramente un’ottima notizia.