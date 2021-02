Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso sono separati in casa. Il presidente del Napoli pensa ad un esonero anticipato e nel momento di crisi non è mai intervenuto a difendere l’allenatore. Gazzetta dello Sport illustra la strategia del patron della SSCN.

Notizie Calcio Napoli – Le voci di un esonero di Gennaro Gattuso si fanno sempre più intense, alimentate anche dai silenzi di Aurelio De Laurentiis che non è mai intervenuto pubblicamente a difendere il suo allenatore. Il presidente del Napoli qualche settimana fa si è fatto sentire tramite social, in quello che è sembrato un intervento di facciata e nemmeno tanto deciso. Da lì in poi la squadra non ha brillato, Gattuso non ha entusiasmato ed ora è un uomo solo perché la società non lo sostiene minimamente.

Gattuso: De Laurentiis vuole farlo ‘rosolare’

Anche Gazzetta dello Sport analizza la situazione tra il presidente della SSCN ed il suo allenatore. Fa discutere la gestione da parte della società con il quotidiano sportivo che si chiede come mai De Laurentiis non sia intervenuto a tutelare il suo patrimonio, se non con qualche cinguettio tramite twitter. “L’intento di un esperto di comunicazione come il produttore cinematografico è quello di lasciar rosolare il proprio allenatore. Poi – conclude – se alla fine porterà la qualificazione Champions, bene, altrimenti ecco trovato il capro espiatorio sul quale scaricare tutte le responsabilità“.