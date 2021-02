Gazzetta – Napoli, tre nomi per sostituire Gattuso: dettagli e caratteristiche

Il Napoli cambia allenatore a fine stagione, Gennaro Gattuso lascerà la panchina azzurra e sarà sostituito. Il presidente della SSCN Aurelio De Laurentiis sta pensando a tre nomi: Ivan Juric, Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano, ecco tutte le caratteristiche.

Ultime notizie Calcio Napoli – Traballa la panchina di Gennaro Gattuso che in casi estremi potrebbe essere sostituito anche a campionato in corso. La difficoltà sta nel trovare un traghettatore, anche per questo il patron Aurelio De Laurentiis non ha comunicato l’esonero di Gattuso negli scorsi giorni. Con il solo campionato da giocare si spera che il tecnico calabrese possa ricominciare a fare risultati positivi, dato che sta recuperando pure qualche infortunato.

Chi sostituisce Gattuso al Napoli?

Ci sono tanti nomi per il dopo Gattuso al Napoli, tra cui quelli di Maurizio Sarri e Rafa Benitez, due allenatori che hanno già allenato in Campania. A sostituire Gattuso potrebbe essere anche un allenatore emergente come Vincenzo Italiano, descritto da Gazzetta come il nuovo Sarri “capace di far crescere una squadra intorno a una idea molto precisa di gioco“. Poi c’è Roberto De Zerbi che darebbe un “senso di continuità con quello che ha mostrato sul piano del gioco il Napli negli ultimi due anni“. Infine c’è Ivan Juric, il nome di “rottura perché con lui servirebbe una rifondazione più profonda” dato che pochi giocatori della rosa attuale si adatterebbero al modo di giocare dell’attuale allenatore del Verona. Secondo Gazzetta, però, nessuno dei tre è “vicino alla scelta del Napoli“, ecco perché non si escludono pure clamorose soprese per il nome che sostituirà Gattuso sulla panchina azzurra.