Gazzetta esalta il Napoli: “Calcio fluido e spettacolare. Ora c’è un obiettivo”

Gazzetta dello Sport esalta le prestazioni del Napoli di Luciano Spalletti che ha inanellato 5 vittorie consecutive in Serie A. Una prova di forma quella degli azzurri che si può spiegare con un carattere che il tecnico ha saputo dare alla squadra. Oltre ad una organizzazione tattica ed una varietà di soluzioni importanti. “I numeri dicono che è la terza volta nella storia che il Napoli vince le prime cinque partite, che ha segnato quattro gol in due trasferte di fila, che ha incassato appena due reti finora. I numeri, però, non raccontano la meraviglia del calcio fluido che il Napoli ha mostrato ieri sera. Siamo solo a settembre, è ancora presto, arriveranno momenti difficili e scadimenti di forma. Però il Napoli ha tanto calcio nelle sue gambe, molte soluzioni tattiche e tecniche e un grande entusiasmo: tutte cose che serviranno contro rivali più forti, quando le gambe gireranno più lentamente e quando la tensione complicherà le giocate“.

Insomma, al momento, il Napoli sembra poter ambire ad altissime posizioni. Ma Gazzetta si interroga anche sul prossimo futuro della squadra partenopea: “Magari adesso sarà difficile tenere tranquillo l’ambiente, che

dovrà dimostrarsi maturo come la squadra per affrontare con serenità i vari momenti della stagione. E anche questo sarà compito di Spalletti, che finora è stato magistrale nella gestione del gruppo (sfruttando, va detto, anche l’ottimo lavoro svolto da Gattuso nella scorsa stagione) e che potrà farsi guidare dall’esperienza maturata a

Roma, altra piazza incline a notevoli eccitazioni e altrettanto notevoli depressioni“.