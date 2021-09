FOTO – Dazn dimentica il Napoli sui social: scoppia la polemica

Rabbia ed ironia per il cambio di copertina di Facebook di Dazn, società molto contestata anche per i disservizi agli utenti. Il gruppo detiene i diritti tv del campionato italiano di Serie A, ma anche ieri c’è stato un blocco durante la visione di Sampdoria-Napoli. Molte persone hanno fatto sapere di voler disdire l’abbonamento se non si correrà subito ai ripari. Dazn ha fatto sapere che emetterà un indennizzo per chi ha avuto il disservizio, ma gli tenti sono stanchi di subire continue interruzioni mentre guardano una partita di calcio. C’è chi addirittura ha avuto il segnale interrotto poco prima che Koulibaly calciasse in porta il pallone del 2-1 contro la Juventus. Insomma in questo modo le emozioni diventano carta straccia.

Ma le polemiche su Dazn non sono terminate ai disservizi. In mattinata è stata cambiata la copertina di Facebook della società. Tantissimi utenti hanno notato che i social manager hanno completamente dimenticato il Napoli. Eppure la squadra di Spalletti col 4-0 alla Sampdoria si è ripresa la testa della classifica. Guardando bene i tasselli e le varie foto si può vedere che ci sono Milan, Inter, Juventus, Lazio e Fiorentina del campionato di Serie A ma non c’è il Napoli, squadra da sola in vetta alla classifica.

Una questione che è stata fatta notare da molti utenti, mentre altri hanno utilizzato l’ironia: “Evidentemente si è bloccato tutto e non sanno ancora che il Napoli ha vinto con la Sampdoria” ha scritto un utente del web.