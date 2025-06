Gazzetta dello Sport: “Anguissa resta a Napoli”

Quando c’è di mezzo la famiglia, ogni discorso professionale passa in secondo piano. Lo scrive Vincenzo D’Angelo su La Gazzetta dello Sport, raccontando i retroscena di una possibile permanenza di Frank Zambo Anguissa al Napoli. Il centrocampista camerunese, che pochi mesi fa sembrava vicino all’addio per motivi personali, oggi sta riconsiderando l’idea di restare, magari anche oltre la naturale scadenza del contratto prevista tra due anni.

Secondo quanto riportato da D’Angelo su Gazzetta, «il Napoli aveva già pianificato un rinnovo per Anguissa con ingaggio aumentato, ma il giocatore aveva rifiutato per una scelta di vita». Il club ha quindi esercitato l’opzione biennale per evitare di perderlo a zero, aprendo di fatto alla cessione solo in caso di offerte importanti.

Tuttavia, come aggiunge ancora Vincenzo D’Angelo nel suo articolo per La Gazzetta dello Sport, «l’entusiasmo per la festa scudetto, l’affetto della città e il legame costruito con il gruppo potrebbero aver fatto cambiare idea al giocatore». Il Chelsea e il Monaco si sono affacciati, l’Arabia Saudita ha bussato a suon di milioni, ma Anguissa non ha preso accordi con nessuno. Il suo pensiero è rivolto ancora a Napoli.

Questa situazione ha inevitabilmente influenzato anche il mercato del Napoli: la trattativa per Yunus Musah del Milan, ritenuta vicina alla chiusura fino a qualche giorno fa, è ora in stand-by. Il club rossonero chiedeva 30 milioni, troppo rispetto ai 20 più bonus messi sul piatto da De Laurentiis. Con l’arrivo di Kevin De Bruyne e i ritorni di Cajuste e Folorunsho, non c’è fretta di chiudere.

Il Napoli potrebbe aver trovato in casa il vero rinforzo, con un centrocampo che oggi appare già ben attrezzato per le ambizioni di Antonio Conte. Musah resta un’opzione valida, ma solo alle condizioni dei campioni d’Italia.