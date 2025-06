Napoli, se Osi decide si stappa il mercato

NAPOLI – Il tempo della riflessione è cominciato. Dopo settimane frenetiche, offerte milionarie e suggestioni internazionali, Victor Osimhen valuta le sue opzioni in vista del ritiro di Dimaro Folgarida (dal 17 al 27 luglio). La clausola rescissoria da 75 milioni è nota, così come la posizione del Napoli: niente sconti, eventualmente anche un rialzo se a bussare sarà un club italiano. A ricostruire il quadro è Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, che svela tutti i retroscena di una trattativa complessa e decisiva per le strategie estive del club.

Il pressing dell’Al-Hilal

Il club saudita non ha mai mollato Osimhen. Dopo l’offerta monstre da 160 milioni in 4 anni rifiutata dal nigeriano, l’Al-Hilal è pronto a tornare alla carica. Il nuovo tecnico, Filippo Inzaghi, ha fatto il suo nome alla dirigenza come rinforzo ideale per l’attacco. «Alcuni giocatori erano già in modalità ‘vacanze’, altri chiedevano troppo denaro», ha dichiarato Esteve Calzada, CEO del club, a BBC Sport. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea come il riferimento implicito riguardi anche l’ex numero 9 del Napoli, che al momento non sembra tentato dal trasferimento in Arabia nonostante l’enorme proposta economica.

Istanbul o Manchester?

L’Europa, però, resta la destinazione più ambita. In Turchia, il Galatasaray è pronto a offrire 16 milioni a stagione, cifra ben lontana da quella saudita ma accompagnata da una certezza: la Champions League. Osimhen, che ha conquistato i tifosi turchi con una stagione da 37 gol, potrebbe essere tentato dal calore e dall’affetto vissuto a Istanbul, ma la trattativa dipenderà dalla sua volontà di ridimensionare le pretese salariali. Il Napoli, riporta ancora il Corriere dello Sport, è spettatore interessato: ogni scenario passa dalla volontà dell’attaccante.

Anche la Premier League resta in lizza, con il Manchester United tra le destinazioni più accreditate. Ma, come scrive ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, i club inglesi non si muoveranno con offerte folli. Per giocare nel campionato dei sogni, Osimhen dovrebbe accettare un contratto “normale” rispetto agli standard arabi. Una scelta di carriera, più che di portafogli.

Il Napoli aspetta

A meno di un mese dall’inizio della preparazione, Aurelio De Laurentiis è in attesa. La cessione di Osimhen darebbe un’accelerata decisiva al mercato in entrata, già attivo con l’arrivo di De Bruyne e gli affondi su Ndoye, Lang e altri esterni offensivi. Tocca a Victor fare la prossima mossa: Arabia, Turchia o Inghilterra? Il bivio è imminente.