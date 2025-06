Corriere dello Sport: “Darwin Núñez, il Napoli fa sul serio: contatti in corso, il giocatore apre”

Il futuro di Darwin Núñez sembra sempre più lontano da Liverpool e sempre più vicino all’Italia. Dopo settimane di riflessioni e indiscrezioni, è il Corriere dello Sport a riportare gli sviluppi più concreti: secondo quanto riferito da Davide Palliggiano, i contatti tra l’entourage dell’attaccante uruguaiano e il Napoli proseguono senza sosta.

Dopo una stagione deludente ad Anfield, chiusa con appena un gol nelle ultime 20 presenze, il Liverpool ha aperto alla cessione. E lo stesso giocatore ha fatto sapere di essere pronto ad ascoltare nuove proposte. Il Napoli è tra i club che più lo sta corteggiando: in cerca di un attaccante esplosivo per il nuovo progetto targato Antonio Conte, Núñez rappresenta uno dei profili più ambiti.

Come riporta ancora Palligiano sul Corriere dello Sport, l’uruguaiano non ha chiuso la porta ad altre opzioni, compreso il Milan, che si è mosso in ritardo rispetto al Napoli. In secondo piano, per ora, l’interesse dell’Al Nassr e di altri club sauditi: il classe ’99 vuole rimanere in Europa, possibilmente in un club con ambizioni da Champions League.

Valutazione da 50 milioni: si tratta

Acquistato nel 2022 dal Benfica per 75 milioni di euro, Núñez ha perso appeal e titolarità: oggi il Liverpool lo valuta 50 milioni, cifra ritenuta “alta ma trattabile” da fonti vicine al club inglese. Il Napoli osserva, tratta e lavora per trovare una quadra che possa permettere di regalare a Conte un attaccante fisico, veloce, capace di attaccare la profondità e partire anche da sinistra.

Proprio queste sono le caratteristiche che piacciono all’ex tecnico di Inter, Chelsea e Juventus. Lo ribadisce anche Davide Palliggiano sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenziando come Núñez, seppur criticato per la poca lucidità sotto porta, abbia comunque messo insieme 40 gol e 26 assist in tre stagioni in Premier, partendo titolare in sole 76 occasioni.

Spazio e fiducia: le condizioni per il sì

Il Napoli resta in pole. Ma Darwin Núñez, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, vuole capire quale sarà il suo ruolo nel progetto azzurro. Più ancora dell’aspetto economico o contrattuale, l’uruguaiano cerca fiducia e centralità. Vuole tornare protagonista, sentirsi al centro di un progetto tecnico che punti su di lui.

Le prossime ore saranno decisive per capire se l’interesse potrà trasformarsi in una vera trattativa. Di certo, conclude Davide Palliggiano per il Corriere dello Sport, il Napoli ha lanciato il guanto di sfida e vuole tentare il colpo grosso.