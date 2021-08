Ultime notizie sul calciomercato del Napoli con Sander Berge ed Emerson Palmieri ancora principali obiettivi. Agosto sarà un mese decisivo per i club di Serie A per operare sul mercato. Fino ad ora c’è stata calma apparente, anche perché molti club hanno voluto lavorare sotto traccia, cercando prima di vendere o di conquistare qualche prestito per evitare di appesantire un bilancio, già segnato dalla crisi. Anche il Napoli ha deciso di puntare su questa soluzione, anche perché De Laurentiis è stato chiaro il primo pensiero deve essere quello di salvaguardare i conti del Napoli. La mancata qualificazione alla Champions pesa moltissimo e quindi non si possono fare passi azzardati.

Mercato: Berge ed Emerson Palmieri, la situazione

Sander Berge resta l’obiettivo numero uno per il centrocampo del Napoli. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli è ottimista sulla trattativa. Alla fine lo Sheffield, che milita nella seconda divisione del campionato inglese, si dovrà decidere a cedere il giocatore. Il Napoli è lì alla finestra ad attendere il momento favorevole per lanciare l’assalto ad un calciatore che può sostituire Demme e portare centimetri e saggezza tattica al centrocampo.

Emerson Palmieri è il nome chiesto direttamente da Luciano Spalletti. Anche in questo caso bisognerà avere pazienza, tanta pazienza. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2022, ma il Chelsea continua a chiedere 20 milioni per cederlo. Difficilmente qualcuno si presenterà a Londra con quei soldi. Il Napoli lo sa bene e quindi attende che il club abbassi le pretese, se non vuole rischiare di perdere il calciatore a parametro zero il prossimo anno.