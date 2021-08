Il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann pazzo di Victor Osimen. L’attaccante del napoli è stato devastante nell’amichevole tra i bavaresi e i partenopei.

La squadra di Spalletti ha affrontato il Bayern senza timori reverenziali. Il tecnico di Certaldo pur non potendo contare su alcuni giocatori determinanti come capitan Insigne e Di Lorenzo ha fatto di necessità virtù presentando all’Allianz Arena una squadra compatta e determinata.

Il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, è rimasto particolarmente colpito da Victor Osimhen. Rivolgendosi ai suoi collaboratori, ha affermato estasiato: “Osimhen è un grande calciatore, fortissimo”. Concetto ribadito anche in conferenza stampa quando ha definito l’attaccante del Napoli uno dei migliori d’Europa.

Victor Osimhen, nella scorsa stagione, ha solo fatto intravedere le sue enormi qualità. Il nigeriano è stato costretto a saltare tante partite a causa di un infortunio serio rimediato in nazionale. Nonostante ciò è comunque riuscito ad andare in doppia cifra realizzando complessivamente dieci reti in campionato. Nella prossima annata calcistica dovrà dimostrare a tutti le sue enormi qualità. Mister Luciano Spalletti punta tanto su di lui.