Tamberi e Jacobs oro a Tokyo: i complimenti di De Laurentiis

Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs hanno vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokio 2020. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto complimentarsi con i due atleti italiani. “I complimenti vanno fatti a tutti i vincitori italiani di medaglie, ma quelli che hanno fatto Jacobs e Tamberi, a pochi minuti di distanza, resterà nella storia dello sport italiano. Evviva” ha scritto il patron della SSCN. I due ori di Tamberi e Jacobs hanno qualcosa di straordinario e sono stati vinti nella stessa giornata.

Tamberi oro nel salto in alto

Gianmarco Tamberi ha vinto un oro nel salto in alto. “Gimbo” sale sul gradino più in alto del podio insieme al qatariota Essa Mutaz Barshim, anche lui oro ex aequo. Entrambi si sono fermati alla misura dei 2 metri e 39 centimetri che non sono riusciti a superare. A quel punto si sono accordati ed hanno deciso di portarsi a casa l’oro a pari merito.

Jacobs oro nei 100 metri

Fantastico Marcell Jacobs che dopo essere stato il primo italiano ad arrivare in finale dei 100 metri scrive la storia e vince la gara. Jacobs ha corso i 100 metri in 9 secondi e 80 centesimi stabilendo anche il record europeo che aveva già fissato nella semifinale sempre a Tokyo 2020.