Insigne rientra al Napoli: l’intesa per il rinnovo può attendere

Il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne col Napoli è ancora bloccato. Fino ad ora Aurelio De Laurentiis ed il capitano del Napoli non sono mai parlati, nemmeno telefonicamente. Ecco perché il ritiro di Castel di Sangro, dove è atteso anche Insigne dopo il periodo di vacanze post Europeo, diventa determinante. La trattativa per il rinnovo di contratto di Insigne è sostanzialmente in una fase di stallo completo, anche se tutto fa pensare che entrambe le parti vogliano guardarsi negli occhi prima di agire.

Rinnovo Insigne: si può trovare a stagione in corso

Secondo quanto riferisce Il Mattino ci sono più ipotesi per il prolungamento dell’accordo tra Insigne ed il Napoli. Il contratto del capitano azzurro scade nel 2022 e quindi l’ipotesi di perderlo a parametro zero non può essere esclusa. Stessa cosa si può dire della vendita del cartellino del giocatore. Da questo punto di vista, però, le offerte per Insigne, per ora non ci sono, anche perché in tanti lo vorrebbero prelevare gratuitamente la prossima stagione.

La terza ipotesi è forse anche quella più concreta, ovvero la possibilità che Insigne ed il Napoli di De Laurentiis definiscano l’accordo a stagione in corso. Sarebbe sicuramente un azzardo per la SSCN, ma in questo momento sembra la strada maggiormente praticabile.

