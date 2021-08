GAZZETTA – Il Napoli di Spalletti ha una identità: idee chiare rispetto a Gattuso

Luciano Spalletti ha già avuto un impatto positivo sul Napoli. In poche settimane e con tanti giocatori importanti assenti l’idea di gioco del nuovo tecnico già si vede. Il fraseggio stretto, la costruzione da basso e la voglia di palleggiare non mancano, ma allo stesso tempo non si disdegna la verticalizzazione lunga per innescare le lunghe leve di Victor Osimhen, devastante negli spazi aperti.

Gazzetta dello Sport esalta il lavoro di Luciano Spalletti e scrive: “Identità. Nella passata stagione è stato uno dei limiti del Napoli di Gattuso. L’ex allenatore ha impiegato l’intero girone d’andata per trovare la quadra. Diversamente da Spalletti, che ha già le idee ben chiare sull’aspetto tattico, partendo da un modulo di base, il 4-2-3-1, senza trascurare il 4-3-3, lo schema adottato contro il Bayern Monaco. Soluzione consigliata anche dalle assenze di Fabian Ruiz e Demme, a centrocampo e dalla duttilità di Piotr Zielinski, che può agire, indistintamente, da mezzala e da sotto punta nei tre alle spalle di Osimhen”.