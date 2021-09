L’arbitro Gavillucci: “Udinese-Napoli andava sospesa a causa dei cori razzisti”

Claudio Gavillucci tuona: “I cori in Udinese-Napoli? La partita andava fermata, il regolamento parla chiaro”.

Gavillucci, è stato il primo arbitro che abbia fermato una partita di Serie A per l’insorgere di continui cori razzisti dagli spalti. Il fischietto ha parlato a Radio Punto nuovo di quanto accaduto lunedì sera alla Dacia Arena, quando i tifosi dell’Udinese hanno intonato cori razzisti contro Napoli e i Napoletani:

GAVILLUCCI SU UDINESE NAPOLI

“Non avevo visto la gara, e la prima cosa che sono andato a controllare quando me l’hanno detto se i cori erano udibili, chiaramente. Possiamo dire che Manganiello non abbia rispettato il regolamento? Il regolamento parla chiaro, l’arbitro deve far fare l’annuncio e può interrompere momentaneamente la gara, poi un eventuale interruzione definitiva spettava alle forze dell’ordine“.

Gavillucci aggiunge: “Dopo la mia interruzione di quella gara, se non sbaglio anche Rocchi interruppe la partita Roma-Napoli. Purtroppo, ci sono state anche altre occasioni e non capisco perché lunedì sera Manganiello non abbia interrotto momentaneamente la partita“.

LEGGI ANCHE