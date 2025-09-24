Gattuso sorride, ha un nuovo tassello convocabile ad ottobre | Se continua così lo chiama di sicuro
Il commissario tecnico della Nazionale sta osservando tantissimi giocatori per poi scegliere i migliori su piazza.
Il lavoro di scouting di Gennaro Gattuso come commissario tecnico della Nazionale italiana ha rappresentato un elemento chiave del suo approccio tattico e gestionale. Il tecnico calabrese ha sempre mostrato grande attenzione ai dettagli, osservando non solo i grandi nomi del calcio italiano, ma anche i giovani emergenti che potevano dare nuova energia al gruppo azzurro.
Una parte importante del lavoro di scouting riguarda l’analisi delle caratteristiche dei giocatori: Gattuso valuta non solo le abilità tecniche e fisiche, ma anche la mentalità, la capacità di adattarsi a diversi schemi e l’atteggiamento in campo. Questa attenzione consente di selezionare atleti in grado di inserirsi rapidamente nel gruppo e di rispondere alle esigenze tattiche della squadra.
Oltre alla componente tecnica, Gattuso si distingue per il contatto diretto con club e osservatori, approfondendo informazioni sul rendimento settimanale dei calciatori. La costante comunicazione con i tecnici di club e lo studio delle partite permette di avere un quadro completo, evitando scelte basate esclusivamente sulla reputazione o sulla popolarità dei giocatori.
Il lavoro di scouting di Gattuso riflette la sua filosofia di gestione: costruire una squadra compatta, motivata e coesa, capace di interpretare le partite con intensità e disciplina. L’attenzione al dettaglio, unita all’occhio allenato per scoprire talenti emergenti, ha permesso di creare una Nazionale competitiva, pronta a misurarsi con avversari di livello internazionale senza trascurare la crescita dei giovani calciatori.
Pellegrini protagonista nei derby
I derby rappresentano partite uniche e Lorenzo Pellegrini lo sa bene. Domenica 21 settembre ha trovato il quarto gol contro la Lazio, confermando un feeling speciale con la stracittadina. Dopo aver segnato anche lo scorso anno, il numero 7 giallorosso ha mostrato la volontà di cambiare il proprio destino, riscattando prestazioni precedenti e attirando nuovamente l’attenzione dei tifosi e della società.
Questa continuità nelle grandi partite potrebbe influire significativamente sul suo futuro. La rete nel derby ha messo in luce non solo il talento, ma anche la determinazione del centrocampista a ritagliarsi un ruolo centrale nella Roma, valorizzando la sua duttilità tattica che può rivelarsi preziosa anche in assenza di esterni offensivi richiesti sul mercato.
Un’occasione per il futuro in Nazionale
Se Pellegrini continuasse a giocare con questa intensità e costanza, la sua candidatura per una convocazione in Nazionale potrebbe diventare concreta. Gennaro Gattuso apprezza centrocampisti completi e con esperienza internazionale: prestazioni come quelle nei derby aumentano le possibilità di attirare l’attenzione del commissario tecnico.
Il gol rappresenta anche uno stimolo per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2026. Mostrando continuità e leadership, Pellegrini non solo potrà convincere la Roma della sua importanza, ma potrà anche rilanciare le proprie ambizioni a livello nazionale, costruendo un futuro all’altezza delle aspettative.