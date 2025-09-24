Lucca, primo gol con il Napoli: «Sto sputann sang»
Lorenzo Lucca ha scelto il momento perfetto per sbloccarsi. Contro il Pisa, l’attaccante ventiquattrenne acquistato in estate dall’Udinese ha segnato il suo primo gol con il Napoli, decidendo di fatto la partita con una rete splendida e decisiva. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il suo destro all’incrocio, arrivato dopo l’assist di McTominay, ha rappresentato non solo un gesto tecnico di alto livello ma anche la risposta migliore alle attese e alle critiche.
Il gol e i numeri
Il Corriere dello Sport sottolinea come quello di Lucca non sia un gol banale: potenza, precisione e istinto hanno reso speciale una rete che rimarrà la prima in maglia azzurra. Con questo sigillo, Lucca è diventato il primo calciatore italiano nato dopo il 2000 a raggiungere almeno 20 reti nelle ultime tre stagioni, oggi a quota 21 in 74 partite. Numeri che lo mettono davanti a colleghi come Kean, Piccoli, Raspadori e Maldini.
Una risposta da attaccante vero
Mandarini, sempre sul Corriere dello Sport, evidenzia come la prestazione del centravanti sia arrivata in un contesto delicato: tre esclusioni consecutive dall’undici titolare e i primi mormorii legati all’investimento da 35 milioni. Entrato al posto di Hojlund sul 2-1, al 33’ della ripresa, ha impiegato meno di cinque minuti per firmare il tris. Un impatto fulmineo che racconta la sua capacità di incidere anche a gara in corso.
Il salto e la mentalità
Dal passaggio dall’Udinese al Napoli, Lucca ha dovuto metabolizzare un salto importante, dalla media classifica alla lotta scudetto e alla Champions. Come ricorda il Corriere dello Sport, il giocatore ha già vissuto la dimensione europea con l’Ajax ma non ha ancora debuttato con gli azzurri. Intanto, ha voluto mandare un messaggio forte attraverso i social: «Sto sputann sang». Un’espressione tipica del linguaggio napoletano che simboleggia impegno, sacrificio e voglia di lottare fino in fondo.