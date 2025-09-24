Corriere dello Sport: “Napoli, un avvio da prima fila”

Il Napoli continua la sua corsa solitaria in testa alla classifica. Come riportato dal Corriere dello Sport in un articolo a firma di Fabio Mandarini, la squadra di Antonio Conte ha superato il Pisa con qualche sofferenza difensiva ma tanta concretezza offensiva, consolidando il primato con quattro vittorie su quattro in campionato.

I numeri da capogiro

Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri non partivano così bene dal campionato 2021-2022. Ora guidano la Serie A a +2 sulla Juventus e a +3 su Roma e Milan, prossimo avversario domenica a San Siro. Il Napoli è l’unica squadra a punteggio pieno, è imbattuto in campionato dal 23 febbraio e ha allungato a 16 la serie positiva inaugurata il 1° marzo: 11 vittorie e 5 pareggi, di cui 4 successi in questa stagione. Inoltre, come sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport, il Maradona è ormai un fortino: 13 gare senza sconfitte dal 29 dicembre 2024.

Conte predica calma

Nonostante i successi, Conte non abbassa la guardia. «Sarà la stagione più complessa, servirà pazienza», ha ribadito il tecnico, ricordando il peso dello scudetto sulla maglia e i tanti innesti ancora da integrare. Il Corriere dello Sport sottolinea come il percorso di crescita passi anche dai singoli: l’esempio è Lorenzo Lucca, autore del gol decisivo contro il Pisa, capace di incidere entrando dalla panchina dopo alcune esclusioni.

Rotazioni e Fab Four

Mandarini, sempre sulle colonne del Corriere dello Sport, analizza anche le scelte tattiche. Giocatori come Lang e Neres hanno finora trovato poco spazio, penalizzati dal modulo con i quattro centrocampisti che ha preso il sopravvento sul 4-3-3 inizialmente ipotizzato. Scelte che però stanno garantendo equilibrio e risultati, pur con sacrifici individuali in termini di minutaggio.

Le correzioni da fare

Se l’attacco funziona – 9 gol in 4 giornate, secondo solo all’Inter –, restano alcune disattenzioni da correggere. Due i gol incassati nei finali, entrambi da avversarie toscane, che avrebbero potuto compromettere partite già indirizzate. Come conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Conte lavorerà proprio sulla gestione dei finali, convinto che l’attenzione difensiva sarà decisiva per consolidare le ambizioni di un Napoli che sogna in grande.