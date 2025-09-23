Salta sicuro l’Atalanta: Bremer fa piangere la Juve | La difesa di Tudor traballa
Igor Tudor sarà tutt’altro che entusiasta. La sua difesa è estremamente precaria e le condizioni di Bremer non fanno ben sperare.
L’Atalanta si prepara a una sfida delicata. Sabato 27 ci sarà la Vecchia Signora da affrontate. Ma il tecnico Tudor deve fare i conti con un possibile forfait pesante. Bremer, centrale della Juventus, potrebbe saltare l’incontro per infortunio e la sua assenza cambierebbe le carte in tavola per entrambe le squadre.
La difesa di Tudor traballa, e l’assenza di Bremer potrebbe dare all’Atalanta qualche respiro in più, e questo per sottolineare criticità del reparto arretrato juventino. La squadra bergamasca proverà quindi a colpire una squadra ferita vista la possibile pesante assenza.
Tudor dovrà valutare con attenzione le scelte tattiche e possibili modifiche in difesa. L’obiettivo è mantenere equilibrio e compattezza, evitando di esporsi troppo. Ogni cambio in formazione potrà avere un peso decisivo sul risultato della prossima partita.
L’incertezza su Bremer aggiunge tensione nella preparazione del match. L’assenza del centrale juventino potrebbe cambiare dinamiche e strategie. Il tecnico dovrà trovare il giusto equilibrio contro una squadra che sa far male. L’imprevedibilità di Krstovic potrebbe mettere in difficoltà la Juve.
Giorni tesi
I tifosi osservano con apprensione, consapevoli che il risultato contro la Juventus potrebbe influenzare l’umore e la classifica della squadra. La gestione del reparto difensivo diventa cruciale, e Tudor avrà la responsabilità di trovare la giusta quadratura.
L’Atalanta punta a sfruttare ogni occasione e a mantenere alta la tensione. La prossima partita diventa quindi un test importante per capire se la squadra è in grado di reggere una squadra come la Juventus che è partita forte in questa nuova stagione della massima serie. Si prospetta una gara incandescente.
La situazione
Contro il Verona è rimasto in panchina per precauzione secondo quanto riportato da calciomercato24.com, ma nell’allenamento post partita ha avuto un piccolo problema che ha creato apprensione. La Juventus ha pareggiato la partita, evidenziando le difficoltà difensive emerse senza il centrale brasiliano.
Si è trattato solo di un fastidio legato alla stanchezza e non di un vero infortunio. Bremer si è subito ripreso, ha salutato i tifosi e si è unito ai compagni in spogliatoio. Per precauzione potrebbe saltare la prossima partita contro l’Atalanta, ma la società rassicura sulle sue condizioni, confermandolo come elemento chiave della difesa bianconera.