Manna fiuta l’occasione, Conte accetta: colpaccio a zero del Napoli | Sarà addirittura il titolare del reparto
Il direttore sportivo del Napoli non si lascia sfuggire nulla e Conte è d’accordo. Altro colpo a zero per gli azzurri.
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, nonostante sia terminato il periodo di calciomercato, avrebbe deciso di attingere da quello degli svincolati. E spulciando tra i vari profili avrebbe aggiunto al suo taccuino un nome in particolare, pronto a ricoprire il ruolo di titolare all’interno della squadra di Conte.
Il giocatore in questione piace anche al mister degli azzurri che dunque potrebbe subito mandarlo in campo. Si tratta di un profilo di spessore, l’ennesimo dopo un mercato mirato ed estremamente competitivo portato avanti nel corso dell’estate. Manna vuole aprire un ciclo vincente.
Il club ha scelto di rinnovare in profondità la rosa, puntando su giocatori esperti con curricula ricchi e anche sui giovani, con l’obiettivo di restare competitivo in Serie A e rilanciare le proprie ambizioni internazionali. Non a caso il club punta a fare bene anche UEFA Champions League.
Tra i colpi più importanti spiccano Kevin De Bruyne, arrivato come vero e proprio leader di esperienza e qualità, chiamato a portare fantasia in attacco. In difesa sono arrivati Sam Beukema e Miguel Gutiérrez, senza poi dimenticare Noa Lang. Inoltre, l’innesto di Vanja Milinković-Savić tra i pali ha aggiunto un portiere affidabile a una squadra che cercava certezze nel ruolo. Vanno citati anche il ritorno di Elmas e l’acquisto di Lucca.
Cessioni eccellenti
Sul fronte delle uscite, la cessione di Victor Osimhen ha rappresentato il momento più delicato: il bomber nigeriano ha salutato dopo anni da protagonista, lasciando però un tesoretto enorme per finanziare i nuovi arrivi. Anche Giacomo Raspadori ha lasciato il club per approdare all’Atletico Madrid, così come Simeone, ceduto al Torino.
La strategia del Napoli è stata chiara: investire forte ma con un occhio alla sostenibilità, bilanciando spese importanti con cessioni altrettanto rilevanti. E adesso Manna è pronto a investire su un calciatore svincolato.
L’identità
Ora dunque il Napoli, oltre ai colpi già messi a segno, potrebbe decidere di arricchire ulteriormente la rosa con l’arrivo di Renan Lodi da svincolato. Un innesto di questo tipo darebbe al club un terzino sinistro di grande esperienza internazionale, capace di garantire corsa, qualità nei cross e solidità in fase difensiva.
Dal punto di vista tecnico, un acquisto del genere porterebbe maggiore concorrenza sulla fascia mancina e offrirebbe soluzioni preziose all’allenatore, soprattutto in una stagione ricca di impegni. Vedremo come si muoverà il direttore sportivo dei partenopei.